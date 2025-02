Avião cai sobre veículos em avenida na Zona Oeste de São Paulo

A- A+

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (7) em uma avenida no bairro da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar confirmaram a ocorrência, mas ainda não há informações sobre vítimas.



A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, às 7h15. Conforme informações, caiu logo em seguida, às 7h20, na região da Lapa, zona oeste da capital.

A queda aconteceu na avenida Marquês de São Vicente. Segundo informações iniciais, o avião tentou fazer um pouso forçado e acabou caindo sobre diversos veículos. Além da aeronave, um ônibus e outros veículos pegaram fogo.

No local, há uma cortina de fumaça que pode ser vista até da Marginal Pinheiros.

Moradores que estavam na região ouviram um barulho enorme no momento da queda. Também avistaram equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia se dirigindo até o local do ocorrido.

