EUA Avião cai em rodovia nos Estados Unidos e atinge dois carros Cinco pessoas estavam a bordo do avião e duas morreram por conta do acidente

Um avião caiu sobre uma rodovia na Flórida, Estados Unidos, e atingiu dois carros que estavam passando pela via. Cinco pessoas estavam a bordo do avião e duas morreram por conta do acidente.

Piloto e copiloto morreram, mas um tripulante e dois passageiros conseguiram sair da aeronave antes da explosão.

Apenas o motorista de uma caminhonete, um dos veículos atingidos, foi ferido e precisou de atendimento médico. As outras pessoas que tripulavam o carro de passeio não sofreram ferimentos.

O acidente aconteceu na sexta-feira (9). Não foram compartilhadas informações sobre o estado de saúde das vítimas. Segundo a CNN, pouco antes do acidente, o piloto havia comunicado uma emergência aos controladores de tráfego aéreo.

Uma testemunha relatou que o carro percorreu uma distância de 9 metros na pista até colidir com uma parede e explodir.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes investigam o caso.

