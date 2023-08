A- A+

ACIDENTE Avião cai em rua da Malásia e mata passageiros a bordo e motoristas em terra; vídeo Queda do avião no estado de Selangor, na região central do país, deixou ao menos 10 mortos, de acordo com informações iniciais da polícia local

Um avião caiu em uma rua no estado de Selangor, na região central da Malásia, matando ao menos dez pessoas, afirmou a polícia local na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com o relato inicial das autoridades, oito pessoas que estavam a bordo e dois motoristas que passavam pelo local no momento da queda morreram.

"Por enquanto, eu posso afirmar que ao menos 10 pessoas morreram no acidente. Dois motoristas que passavam pelo local, um em um carro e outro em uma moto, também morreram, junto das oito pessoas no avião — disse o chefe da polícia local, Mohamad Iqbal Ibrahim, em entrevista à AFP.



A autoridade de aviação civil da Malásia informou, em um comunicado, que o avião transportava seis passageiros e dois tripulantes. Ele partiu do Aeroporto Internacional de Langkawi e seguia para o Aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah.



“O primeiro contato feito pela aeronave com a Torre de Controle de Tráfego Aéreo de Subang foi às 14h47 (3h47 em Brasília) e a autorização de pouso foi dada às 14h48”, de acordo com o comunicado, citado pela rede americana CNN.



Minutos depois, a torre de controle teria observado a fumaça após a queda do avião, mas não recebeu nenhum pedido de socorro.



#BREAKING: A aircraft carrying 8 people crashes while attempting to land at Sultan Abdul Aziz Shah Airport #Malaysia pic.twitter.com/aOoLOLyNT8 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 17, 2023

Veja também

Sertão Com espingarda e faca, homem é preso poucas horas após roubar motocicleta em Arcoverde, no Sertão