O líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu em um acidente de avião na Rússia, segundo a rede de TV BBC. Segundo as primeiras informações, outras nove pessoas que também estavam a bordo da aeronave faleceram.



O avião voava de Moscou para São Petersburgo. Em junho, Prigojin organizou um motim, que durou menos de 24 horas. Depois, acabou exilado na Bielorrússia. Desde então, ele não era visto no país.

Wagner leader Prigojin's crashed plane clearer footage.



3 crew and 7 passengers



There is also another piece of information that the second plane owned by Prigojin changed its route and landed in Moscow. No clear information yet. pic.twitter.com/h2jaIx2PqD