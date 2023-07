Avião cai perto de banhistas em praia nos Estados Unidos; vídeo

A- A+

Um avião de pequeno porte caiu, na tarde deste sábado (29), no mar de uma praia em New Hampshire, nos Estados Unidos. No momento da queda, havia banhistas próximos ao local do acidente. Em vídeo registrado por pessoas que estavam no local, é possível ver que a dianteira do avião chegou a embicar para o fundo da água.

Único tripulante da aeronave, o piloto foi resgatado pelos salva-vidas e saiu ileso, de acordo com as autoridades da Administração Federal de Aviação. A informação também foi confirmada à imprensa local pelo chefe da polícia de Hampton Alex Reno.

O avião monomotor Piper PA-18 caiu por volta do meio-dia em Hampton Beach. Após o incidente, a aeronave foi puxada para a costa com a ajuda de banhistas, e ficou na praia. Agora, a Administração Federal de Aviação disse que investigaria a causa da queda, juntamente com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

Já o Departamento de Polícia de Hampton e o New Hampshire Beach Patrol não comentaram o caso.

Veja também

realeza Príncipe William reduz aluguéis de suas casas de luxo e estadias saem por até R$ 200 por pessoa