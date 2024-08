A- A+

Tragédia Avião de passageiros cai em Vinhedo, no interior de São Paulo Bimotor transportava 61 pessoas, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes

Um avião de passageiros caiu no município de Vinhedo, na região interiorana de São Paulo.

O veículo bimotor teria saído de Cascavel, no Paraná com destino a Guarulhos, São Paulo.

Imagens da queda da aeronave foram divulgadas nas redes sociais, no início da tarde desta sexta-feira (9).

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que está atendendo ao chamado desde as 13h45 desta sexta. Sete equipes foram enviadas ao local, na rua João Edueta. A via fica próxima da rodovia Miguel Melhado de Campos.

13h25 Rua Edueta, 2500 – Vinhedo. Queda de aeronave, 07 equipes empenhadas, até o momento apenas essas informações...#193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 9, 2024

Segundo post no Instagram da Voepass, companhia responsável pelo voo, a aeronave transportava 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes.

Veja o momento da queda:

A queda do bimotor também foi confirmada pela Força Aérea Brasileira (FAB), que foi acionada para atuar na ocorrência por meio do órgão regional.



Confira a nota do órgão:



Queda de aeronave em Vinhedo (SP)

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (09/08), em Vinhedo (SP).

Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

Atenciosamente,

