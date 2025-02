A- A+

ESTADOS UNIDOS Avião com 10 pessoas desaparece no Alasca: confira detalhes sobre as buscas Os aviões são geralmente a única opção para viagens de qualquer distância na área rural do Alasca, principalmente no inverno

Um pequeno avião comercial com 10 pessoas a bordo desapareceu na quinta-feira, 6, no Alasca, noroeste dos Estados Unidos, segundo informações divulgadas pela polícia estadual. A aeronave, que transportava nove passageiros e o piloto, voava entre as cidades de Unalakleet e Nome.

Equipes de busca e salvamento estão "trabalhando para obter as últimas coordenadas conhecidas" do avião, disseram as autoridades em um comunicado.

O Cessna Caravan desaparecido deixou Unalakleet às 14h37, e as autoridades perderam contato menos de uma hora depois, de acordo com David Olson, diretor de operações da Bering Air. A aeronave estava a 12 milhas (cerca de 19 quilômetros) da costa, segundo a Guarda Costeira dos EUA.

"A equipe da Bering Air está trabalhando duro para reunir detalhes, obter assistência de emergência e realizar buscas e resgates", disse Olson.

A companhia aérea atende 32 vilas no oeste do Alasca a partir de hubs em Nome , Kotzebue e Unalakleet . A maioria dos destinos recebe voos programados duas vezes ao dia, de segunda a sábado.

Os aviões são geralmente a única opção para viagens de qualquer distância na área rural do Alasca, principalmente no inverno.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Nome disse em um comunicado nas redes sociais que equipes de terra estavam realizando buscas em toda a costa.

"Devido ao clima e à visibilidade, estamos limitados na busca aérea no momento", disse.

As pessoas foram informadas para não formarem seus próprios grupos de busca porque o clima está muito perigoso.

O desaparecimento marca o terceiro grande acidente na aviação dos EUA nas últimas semanas. Um jato comercial e um helicóptero do Exército colidiram perto da capital do país em 29 de janeiro, matando 67 pessoas. Em 31 de janeiro, um avião de transporte médico caiu na Filadélfia, matando as seis pessoas a bordo e outra pessoa no solo. (Com agências internacionais).

