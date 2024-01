A- A+

acidente Avião com 2 pessoas a bordo cai na região do ABC Paulista Aeronave caiu na Rua Teresinha Arnone Cateluci, no bairro Pedreira

Um avião com duas pessoas a bordo caiu há pouco na divisa entre as cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, região do ABC paulista. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu na Rua Teresinha Arnone Cateluci, no bairro Pedreira, às 10h07. A prefeitura de Ribeirão Pires informa que duas pessoas estavam a bordo.

A queda da aeronave ocorreu em uma área com vegetação.

Os bombeiros confirmam que há duas vítimas fatais no acidente. O avião havia decolado do aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, com destino à cidade de Presidente Venceslau, no interior do estado.

Quatro viaturas dos Bombeiros atendem a ocorrência. Ainda não há identificação das vítimas.

