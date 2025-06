Avião comercial da Air India com 242 passageiros cai durante decolagem; veja vídeos

A- A+

Um avião comercial da Air India, com 242 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação, caiu nesta quinta-feira durante a decolagem no Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, na Índia. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra que o Boeing 787-8 ainda estava com o trem de pouso aberto e explodiu logo após tocar o telhado de casas em uma área residencial.



A aeronave, segundo o jornal inglês The Sun, era um Boeing 7878 Dreamliner e seguia com destino a Londres. O acidente ocorreu por volta do início da tarde (entre 13h e 14h no horário local), nos arredores de Meghani Nagar, nas proximidades do aeroporto, durante a manobra de decolagem.

Air India passenger plane, carrying more than 130 passengers, which was headed to London, crashed near Ahmedabad airport. Fire brigade rushing to the spot. pic.twitter.com/jVQWeEdxRR — Korah Abraham (@thekorahabraham) June 12, 2025

De acordo com o portal local India Today, o avião transportava 242 pessoas, incluindo 230 passageiros e 12 tripulantes. Imagens do local mostram chamas e uma densa nuvem de fumaça negra se elevando sobre a área; ao menos sete caminhões tanque de bombeiros foram deslocados para conter o incêndio.

Air India AI171, a 787-8 Dreamliner, with around 242 passengers on board has reportedly crashed near Ahmedabad airport during take off. More details to follow. pic.twitter.com/k4HBIRHlQg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 12, 2025



Equipes de emergência, incluindo bombeiros, ambulâncias e viaturas policiais estão no local. As vias próximas foram interditadas para facilitar resgate e atendimento. Até o momento, não há confirmação oficial sobre vítimas ou ferimentos graves.

Em nota, a empresa Air India disse que:

'O voo AI171, operando Ahmedabad-Londres Gatwick, envolveu-se em um incidente hoje, 12 de junho de 2025. Neste momento, estamos apurando os detalhes e compartilharemos novas atualizações o mais breve possível'

Veja também