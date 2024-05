Avião com 468 pessoas a bordo tem fogo em motor ao decolar e retorna ao aeroporto; veja

O motor de um Boeing 747-400 pegou fogo ao decolar do aeroporto de Sultan Hasanuddin International Airport, em Makassar, na Indonésia, na última quarta-feira, 15. De propriedade da Terra Avia, ele estava a serviço de outra companhia aérea, a Garuda Indonesia, na rota ta Makassar-Madinah (Indonésia-Arábia Saudita).

Segundo informações do site Aviation Safety Network (ASN), um banco de dados que cataloga incidentes aéreos, o problema ocorreu às 15h37 da quarta no motor número 4 da aeronave. Com isso, o voo precisou entrar em padrão de espera na costa do país e voltou a pousar no Hasanuddin International Airport 90 minutos depois.



#Breaking #Ongoing This is how routine an engine failure on take-off is these days, back in the “golden age” with props, this would have been a new #OTD Entry ... Today (15/05) a Garuda B-747 with 468 aboard had #4 engine fail on takeoff from Makassar (Indonesia). Jet returned… pic.twitter.com/dwqzPw4Smw