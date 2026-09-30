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Oriente Médio

Avião com destino a Israel faz pouso de emergência na Arábia Saudita; pilotos teriam brigado

Gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou posteriormente que a situação estava sob controle

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Avião com destino a Israel faz pouso de emergência na Arábia Saudita; pilotos teriam brigadoAvião com destino a Israel faz pouso de emergência na Arábia Saudita; pilotos teriam brigado - Foto: Reprodução/Flydubai

Um avião comercial que viajava dos Emirados Árabes Unidos para Israel fez um pouso de emergência na Arábia Saudita, gerando preocupações momentâneas sobre um possível sequestro e levando Tel-Aviv a mobilizar caças nesta quarta-feira, 30.

Uma autoridade regional informada sobre o incidente, que falou sob condição de anonimato, disse que uma briga eclodiu na cabine de comando e aparentemente envolveu os pilotos. Não ficou claro de imediato o que motivou a briga.

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Passageiros a bordo relataram por telefone que ouviram gritos de outros viajantes na parte dianteira da aeronave durante a confusão, afirmando que o avião perdeu altitude bruscamente antes de pousar na Arábia Saudita.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou posteriormente que a situação estava sob controle.

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