MUNDO Avião com passageiros da Índia retido na França decola rumo a Mumbai Aeronave foi retida após uma denúncia anônima de que os passageiros eram vítimas de uma rede de tráfico de pessoas

Um avião com 303 passageiros indianos retidos desde quinta-feira (21) em um aeroporto perto de Paris, por suspeitas de um caso de tráfico de seres humanos em massa, decolou nesta segunda-feira (25) com destino a Mumbai (Índia), informaram as autoridades francesas.

O avião, um Airbus 340 da empresa romena Legend Airlines, que seguia dos Emirados Árabes Unidos para a Nicarágua, foi bloqueado na última quinta durante uma escala para reabastecimento no aeroporto de Vatry e partiu hoje, pouco antes das 15h locais (11h em Brasília) com 276 dos 303 passageiros inicialmente a bordo.

Do contingente inicial, 25 solicitaram asilo em França, e dois foram retidos para interrogatório, embora tenham sido liberados pouco depois, de acordo com fontes judiciais.

A aeronave foi retida após uma denúncia anônima de que os passageiros eram vítimas de uma rede de tráfico de pessoas.

Uma fonte próxima à investigação disse que, provavelmente, eram trabalhadores indianos nos Emirados que pretendiam chegar à América Central. De lá, tentariam seguir para o norte e entrar, de forma irregular, nos Estados Unidos ou no Canadá.

Durante a investigação, os passageiros permaneceram nesse aeroporto, que fica 150 quilômetros ao leste de Paris, em zonas habilitadas pelos serviços de Defesa Civil, com camas individuais, banheiros e chuveiros.

