PARAÍBA Avião com prefeito de João Pessoa sofre pane, e piloto faz pouso de emergência na Paraíba Ninguém se feriu; Cícero Lucena e assessores voltavam de agenda para pré-candidatura ao governo estadual quando aeronave perdeu potência

Um avião de pequeno porte que levava o prefeito de João Pessoa (PB), Cícero Lucena (sem partido), sofreu uma pane técnica na manhã deste sábado, e o piloto precisou fazer um pouso de emergência no interior do estado. O político afirmou, pelas redes sociais, que passava pela zona rural de Alagoa Grande, no Brejo da Paraíba, quando a aeronave começou a perder potência.

Uma foto compartilhada por Lucena no Instagram mostra a aeronave, de prefixo PT-NON, caída numa área de pastagem. Apesar do que o prefeito chamou de "grande susto", ninguém se feriu.

—Acabamos de passar por um grande susto. Estava retornando de Sousa, em um avião, e de repente foi perdendo potência o avião. Não tínhamos alternativa de pouso próximo, e nem deu tempo para isso. Na Fazenda São José, nós encontramos um espaço que estava sendo cortado o capim para a silagem e deu para que a gente pousasse com todos em paz, com saúde. Ninguém ferido, só danos materiais do avião, trem de pouso, quebrou a asa — afirmou Cícero Lucena, em vídeo após o pouso.

A aeronave sofreu a pane quando Cícero Luna voltava para a capital da Paraíba de uma viagem ao município de Sousa, onde cumpria agenda como parte de articulações para sua pré-candidatura ao governo do estado em 2026.

Segundo o g1, também estavam a bordo os assessores Kauê Braga e Dudu Lins, e o piloto, Carlos Duarte. Depois do pouso de emergência, o grupo utilizou um trator para seguir por uma área de mata até uma via principal da região.

O pequeno avião estava em situação normal de aeronavegabilidade e registrado para serviços aéreos privados, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que já foi feita a coleta de informações e de dados da ocorrência, que vão ser investigados.

