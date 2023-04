A- A+

INTERNACIONAL Avião com prisioneros rebeldes deixa Arábia Saudita rumo ao Iêmen Informação foi passada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), neste sábado (15)

Um avião com prisioneiros de guerra rebeldes huthis partiu da Arábia Saudita, neste sábado (15), com destino à capital do Iêmen, Sanaa – informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).





A aeronave da cidade de Abha, no sul da Arábia Saudita, decolou antes das 9h locais (3h em Brasília) com 120 detidos, relatou a porta-voz do CICV, Jessica Moussan.

Esse voo faz parte de uma troca de prisioneiros em grande escala que vai durar vários dias, no âmbito de conversas de paz que suscitam a esperança de pôr fim a oito anos de guerra no Iêmen entre os rebeldes, apoiados pelo Irã, e uma coalizão liderada pela Arábia Saudita.

No total, quase 900 presos devem ser libertados nesta operação, segundo o CICV. O voo que saiu de Abha é o primeiro dos três previstos para este sábado entre a Arábia Saudita e o Iêmen, acrescentou o Comitê. Trata-se da maior operação nesse sentido desde a libertação de mais de 1.000 presos em outubro de 2020.

