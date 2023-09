Avião da Air China faz pouso de emergência em Cingapura após incêndio no motor; vídeo

A- A+

Um avião da Air China fez um pouso de emergência no aeroporto de Cingapura na manhã deste domingo. Um dos motores da aeronave pegou fogo e os procedimentos de emergência foram acionados e os passageiros saíram desembarcaram por meio de uma espécie de escorregador inflável.

Tripulantes e passageiros do voo CA403 haviam decolado do aeroporto de Chengdu, na China. O problema no motor aconteceu quando o avião já estava prestes a chegar ao destino. Até o momento não há confirmação de que houve feridos.

"Todos os passageiros e tripulantes foram retirados em segurança", informou o aeroporto de Changi em comunicado enviado à agência AFP.

Em solo, funcionários do aeroporto apagaram o incêndio do motor. No entanto, o tráfego na pista 3 do aeroporto de Cingapura precisou ser encerrado temporariamente.

Pesawat A320Neo Air China CA403 () mendarat darurat di bandara Changi, Singapura (), sore hari ini (10SEP23) karena mengalami kebakaran mesin sewaktu descent menjelang mendarat.



1: Foto mesin yang masih terbakar saat evakuasi.

2: Kondisi cabin pesawat saat kejadian.

pic.twitter.com/rhQHwOd1Ib — Gerry Soejatman (@GerryS) September 10, 2023

