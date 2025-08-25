A- A+

Aviação Avião da Azul arremete e fica voando em círculos antes de pousar no Aeroporto do Recife Aeronave, que partiu de Congonhas, ficou sobrevoando a capital aguardando autorização de pouso

Um voo da Azul Linhas Aéreas, que saiu do Aeroporto de Congonhas (SP) com destino ao Recife, precisou arremeter antes do pouso na noite do último sábado (23).

A aeronave ficou em espera no espaço aéreo da capital pernambucana, realizando manobras em círculos até receber autorização para uma nova aproximação.

Avião da Azul ficou em espera no ar após arremeter no Recife. | Foto: Reprodução/Flight Radar

Segundo a companhia, a decisão foi tomada por “questões técnicas”, sem detalhar a natureza do problema.

A Azul informou ainda que a arremetida faz parte de procedimentos previstos na aviação e que, após os ajustes necessários, o pouso foi realizado em segurança. Os passageiros desembarcaram normalmente, sem intercorrências.

O que diz a companhia

Em nota oficial, a empresa destacou que ações como essa são adotadas sempre que necessário para garantir a segurança operacional.

“Em procedimento padrão e previsto na aviação, a aeronave precisou arremeter ao tentar pousar no aeroporto de destino. Em seguida, realizou o pouso em total segurança”, afirmou a Azul.

Apesar do contratempo, a empresa reforçou que não houve risco para tripulantes ou passageiros. O voo chegou ao terminal com atraso de 15 minutos, mas a situação foi considerada controlada.

Histórico recente de problemas

O episódio não é isolado. Nos últimos meses, outros voos da Azul apresentaram dificuldades em Pernambuco. No dia 13 de junho, por exemplo, um avião que seguia do Recife para João Pessoa (PB) precisou retornar à capital pernambucana após falha técnica.

Ainda naquela semana, mais duas aeronaves da companhia também tiveram que voltar ao Aeroporto Internacional do Recife após decolagem. Em todos os casos, as operações foram retomadas sem registro de feridos.

Voo Recife-Madrid

Outro caso de destaque envolveu o voo inaugural da Azul entre Recife e Madrid, na Espanha, anunciado com cerimônia no início de junho. A primeira decolagem aconteceu no dia 10, mas a aeronave apresentou falha técnica e precisou retornar logo após partir.

Uma nova tentativa foi feita no dia 12, mas novamente o voo teve que voltar à capital pernambucana. Apenas na terceira tentativa, dias depois, o trecho internacional foi realizado com sucesso.

