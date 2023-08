A- A+

Grande Recife Avião da Azul vindo dos EUA faz pouso em Fortaleza e atrasa desembarque no Recife; saiba motivo Segundo a Aena Brasil, empresa responsável pela administração do Aeroporto do Recife, o voo 8711 estava programado para desembarcar às 6h30 da manhã desta segunda-feira (14)

Um avião da Azul Linhas Aéreas, teve um atraso de quase cinco horas e meia no desembarque após fazer um pouso em Fortaleza na manhã desta segunda-feira (14). A aeronave partiu da cidade de Orlando, nos Estados Unidos, com destino ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife.

De acordo com a companhia responsável pelo voo, a Azul, a alteração no trajeto do avião aconteceu pelas "condições climáticas adversas".



Segundo a Aena Brasil, empresa responsável pela administração do Aeroporto do Recife, o voo 8711 estava programado para desembarcar às 6h30 da manhã desta segunda-feira, mas pelas condições climáticas adversas o avião só chegou à capital pernambucana às 11h57. As informações são do G1.

Ainda no aeroporto dos Estados Unidos, o voo sofreu um atraso na partida por um serviço de manutenção que estava programado. O imprevisto não alterou os horários dos demais voos, e o desembarque foi realizado normalmente.



O que diz a companhia



A Azul Linhas Aéreas disse que todos os passageiros receberam "toda a assistência necessária", conforme a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A companhia afirmou também, que lamenta os transtornos causados aos passageiros do voo e que "medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações".

