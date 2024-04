A- A+

ACIDENTE Avião da Cimed derrapa e sai da pista durante o pouso em Erechim, no Rio Grande do Sul Acidente foi filmado por presentes no aeroporto; ocupantes da aeronave desceram do veículo aparentemente sem ferimentos graves

Registrado em nome da farmacêutica Cimed, um jato Learjet 75 saiu da pista no início da tarde desta terça-feira (23) durante o pouso no aeroporto do município Erechim, Rio Grande do Sul.

O momento foi filmado por pessoas que estavam no terminal aéreo. Nas imagens é possível observar o instante em que o jato derrapa e sai da pista. Logo em seguida a fumaça toma conta da filmagem. No último registro é possível observar quando os ocupantes da aeronave descem do veículo, aparentemente sem ferimentos graves.

De acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com a situação regular. Além disso, o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade do jato, com capacidade de transportar até 11 pessoas, tem validade até o dia 4 de janeiro de 2025.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o CEO da Cimed, João Adibe, informou que todos os tripulantes “passam bem em segurança”. Outras informações sobre o total de pessoas que estavam na aeronave e a possível causa do acidente não foram informadas.

Em nota, a Prefeitura de Erechim informou que o pouso estava previsto. Além disso, a gestão municipal destacou que os “órgãos competentes foram acionados para dar andamento nas investigações”.



