acidente aéreo Avião da FAB cai no Rio Grande do Norte nesta terça-feira (22) Ainda não há informação sobre mortos ou feridos

Um caça da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu no início da tarde desta terça-feira (22), na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.



O avião caiu na cidade de Parnamirim. Ainda não há informação sobre mortos ou feridos.



Outras informações em instantes

