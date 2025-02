Avião da Latam colide contra pássaro e é obrigado a retornar para o Galeão

A- A+

Os passageiros do voo LA3367 da Latam que decolou do Galeão na manhã desta quinta-feira, com destino a Guarulhos, em São Paulo, foram surpreendidos quando o piloto anunciou que retornaria para o aeroporto de origem pouco depois da decolagem, quando ainda sobrevoava a região de Xerém, na Baixada Fluminense.



O motivo foi a colisão de um pássaro contra o bico do Airbus A321-231 como informou o colunista Lauro Jardim, do Globo. Uma foto da parte frontal da aeronave mostra o grande buraco aberto na fuselagem. Ao todo o voo durou apenas 14 minutos, com decolagem às 10h50 e aterrisagem às 11h04.

Em sua conta no Linkedin, o CEO da companhia aérea publicou texto dizendo que o avião pousou em segurança, mas aproveitou para fazer reclamar de ações judiciais que, segundo ele, devem ser abertas a partir do incidente: "Hoje um desabafo! Agora há pouco, mais uma colisão com pássaro (chamado “bird strike” na aviação).



A aeronave voltou em segurança mas obviamente o voo foi cancelado, atrapalhando a vida de todos os passageiros, e obviamente da cia aérea também. Posso apostar com vocês que a primeira ação na justiça contra a cia aérea, pedindo indenização por dano moral por cancelamento deste voo vai chegar amanhã mesmo…e assim segue a aviação brasileira…a pergunta é: quem paga a conta?"

Em nota, a Latam lamentou "os transtornos causados" e informou que "está oferecendo a assistência necessária para todos os clientes impactados, que serão reacomodados em voos da companhia previstos para hoje e amanhã".

Há pouco mais de uma semana, na terça-feira, dia 11, um avião da Gol com destino a Fortaleza, no Ceará, colidiu contra um carro de manutenção do Galeão no momento em que se preparava para decolar.

