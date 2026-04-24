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AVIAÇÃO

Avião da Latam com destino ao Brasil bate em aeronave argentina no Aeroporto de Santiago

A Direção-Geral de Aviação Civil do país informou investigará o ocorrido

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Avião da Latam com destino ao Brasil bate em aeronave argentina no Aeroporto de SantiagoAvião da Latam com destino ao Brasil bate em aeronave argentina no Aeroporto de Santiago - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Um avião da Latam Airlines, que seguiria para o Brasil, colidiu com uma aeronave da Aerolíneas Argentinas na noite de quarta-feira, 22, durante manobra em solo no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, em Santiago no Chile. O incidente não deixou feridos, mas afetou a operação dos terminais durante algumas horas segundo informações do jornal La Nacion.

A Direção-Geral de Aviação Civil do país informou em publicação no X que realizará investigações sobre o ocorrido.

De acordo com a Latam Airlines, a colisão ocorreu durante o táxi do voo LA756, que se preparava para decolar com destino a São Paulo. Segundo a companhia, o impacto com a aeronave da Aerolíneas Argentinas provocou danos leves em uma das asas. Por precaução, os passageiros foram desembarcados e realocados em outro voo, que partiu na madrugada de quinta-feira, 23.

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A empresa afirmou ainda que acionou seus protocolos de segurança e que apura as circunstâncias do incidente em conjunto com as autoridades chilenas.

Já a Aerolíneas Argentinas informou que a aeronave, que operaria o voo AR1267 com destino ao Aeroparque Jorge Newbery, estava parada aguardando decolagem quando foi atingida na parte traseira pelo avião da Latam. O impacto danificou a barra estabilizadora, o que levou à retirada da aeronave de operação.

Segundo a companhia argentina, não houve comprometimento da segurança de passageiros e tripulantes. Todos desembarcaram conforme os protocolos e foram reacomodados em voos seguintes.
 

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