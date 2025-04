Avião da Polícia Real Tailandesa mergulha de nariz no mar, e seis pessoas morrem; vídeo

A- A+

Seis pessoas morreram nesta manhã após a queda de um avião da Polícia Real Tailandesa a poucos metros de um hotel de luxo, na costa de Cha-am, na Tailândia.



O acidente ocorreu por volta das 8h da manhã (horário local), enquanto a aeronave realizava um exercício de "prática de paraquedismo", segundo o jornal inglês Daily Mail.

#Breaking Royal Thai Police Aircraft Crashes Off Hua Hin, Killing 5 of The 6 Aboard



HUA HIN, Thailand

A Royal Thai Police Viking DHC-6-400 Twin Otter crashed into shallow waters off the coast of Hua Hin shortly after takeoff from Hua Hin Airport on Friday, killing 5 of the 6… pic.twitter.com/L6ndV972dx — SLCScanner (@SLCScanner) April 25, 2025

Imagens capturaram o momento em que o Viking DHC-6 Twin Otter, identificado como N964VK, mergulhou violentamente no mar, perto do Baby Grand Hua Hin Hotel. A queda foi testemunhada por hóspedes, que ficaram horrorizados ao verem o impacto.

Isara Supasa, uma das testemunhas, relatou ter ouvido o som do motor do avião antes de vê-lo perder altitude rapidamente e cair na água rasa.

— Fiquei chocada e corri até a praia. Não havia sinais de vida vindo da aeronave — disse Isara, segundo o Daily Mail.

Logo após a queda, moradores locais e pescadores que estavam nas proximidades correram para o local do acidente. Diversos mergulhadores conseguiram resgatar cinco corpos da água, mas as vítimas foram declaradas mortas no local. Uma sexta vítima morreu posteriormente no hospital.

Entre os mortos estavam os dois pilotos, identificados como o Coronel da Polícia Prathan Khiaokham e o Tenente-Coronel Panthep Maniwachirangkul. O avião, de registro N964VK, estava realizando um voo de teste para treinamento de paraquedismo.

As autoridades também estão analisando os dados da caixa preta da aeronave para determinar a causa exata da queda. O acidente ocorreu a cerca de 100 metros da costa. Em nota, o Chefe da Polícia Nacional, General Kitrat Phanphet, expressou suas condolências às famílias das vítimas e afirmou que a investigação sobre as causas do acidente está em andamento.

"A Polícia Real Tailandesa lamenta profundamente a perda de nossos corajosos oficiais", afirmou o General. "Estamos dando apoio total às famílias e providenciando os arranjos funerários."

