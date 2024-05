Avião da Singapore Airlines que passou por turbulência severa despencou 54 metros em quatro segundos

A- A+

Um relatório preliminar divulgado pelo pelo Bureau de Investigação de Segurança de Transportes de Cingapura (TSIB) apontou que o voo da Singapore Airlines, que sofreu turbulências extremas e fez um pouso de emergência em Bangcoc, experimentou uma mudança rápida de força gravitacional, aumentando cerca de três pontos em apenas quatro segundos, em uma queda de 54 metros.

“A aeronave experimentou uma mudança rápida em G (força gravitacional) ... Isso provavelmente resultou em que os ocupantes que não estavam presos aos cintos de segurança se tornassem levantados do chão. A aceleração vertical mudou de negativa 1,5G para positiva 1,5G dentro de 4 segundos. Isso provavelmente resultou em que os ocupantes que estavam levantados do chão caíssem de volta”, diz o relatório.

Vídeo mostra interior danificado após turbulência; assista:

De acordo com os resultados do TSIB, o voo SQ321 partiu de Londres em 20 de maio e manteve um caminho de voo normal até o incidente de turbulência. Os resultados preliminares da investigação afirmam que a força gravitacional (G-force) flutuou entre +0,44G e +1,57G ao longo de 19 segundos, causando vibrações iniciais antes da turbulência extrema que deixou um passageiro morto.

O documento ainda explica que a aeronave teve um aumento de altitude não comandado para 37.362 pés, provavelmente devido a uma corrente ascendente. O piloto automático ainda tentou corrigir o erro inclinando a aeronave para baixo.

“As mudanças rápidas em G ao longo da duração de 4,6 segundos resultaram em uma queda de altitude de 178 pés (54 m), de 37.362 pés para 37.184 pés. Essa sequência de eventos provavelmente causou os ferimentos à tripulação e passageiros”, reafirma o órgão.





Importância da tripulação

Segundo o relatório, o papel da tripulação durante o incidente foi muito importante para acalmar os passageiros e organizar a cabine após o caos para um pouso seguro da aeronave. Os investigadores afirmam que os pilotos desengataram o piloto automático e controlaram manualmente a aeronave por 21 segundos para estabilizá-la.

A aeronave iniciou uma descida controlada e conseguiu pousar menos de quarenta minutos depois sem encontrar mais turbulência severa. Eles coordenaram com o controle de tráfego aéreo para garantir que os serviços médicos estivessem prontos no momento do pouso.

Relembre o caso

A turbulência violenta resultou em vários ferimentos entre passageiros e membros da tripulação. Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas no incidente, e o passageiro que morreu durante a turbulência foi identificado como Geoffrey Kitchen, de 73 anos.

Os feridos, procedentes da Austrália, Reino Unido, Hong Kong, Malásia, Nova Zelândia, Singapura e Filipinas, estão nas UTIs dos hospitais Samitivej Srinakarin e Samitivej Sukhumvit.

Antes da aeronave enfrentar a turbulência severa, durante a passagem por Mianmar, os dados de satélite mostraram que uma forte tempestade começou a se formar nas altitudes mais elevadas. Os dados podem caracterizar que a atmosfera na região estava se tornando instável. O avião também se movia em direção a outras tempestades que se desenvolviam ao longo da costa de Mianmar.

O comandante declarou emergência e realizou um pouso não programado em Bangkok, onde os feridos receberam socorro. Segundo um passageiro britânico que estava no voo, as pessoas que não tiveram ferimentos foram deslocadas para um salão do aeroporto para aguardar atendimento e novas instruções.

