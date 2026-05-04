A- A+

Tragédia Avião da United Airlines atinge caminhão e poste de luz durante pouso em Nova York Motorista do caminhão foi levado ao hospital com ferimentos leves, mas recebeu alta pouco depois

Um avião da United Airlines com 231 pessoas a bordo escapou por pouco de uma tragédia no domingo (3), quando uma de suas rodas atingiu levemente um poste de luz e um caminhão durante a fase de aproximação para pouso perto de Nova York.

A aeronave, um Boeing 767-400 que vinha de Veneza, na Itália, pousou com segurança no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, e ninguém a bordo ficou ferido, segundo autoridades da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Uma investigação preliminar da Polícia Estadual de Nova Jersey indicou que o incidente ocorreu quando o avião da United Airlines, com 221 passageiros e 10 tripulantes, se aproximava da pista.

Um pneu de pouso e a parte inferior da aeronave atingiram um posto de luz e um caminhão de entregas em uma rodovia próxima às pistas do aeroporto.

"O poste então atingiu um jipe", que também trafegou na rodovia, informou a polícia.

O motorista do caminhão foi levado ao hospital com ferimentos leves, mas recebeu alta pouco depois.

O Boeing 767-400 sofreu danos “leves”, informou a autoridade portuária.

As operações aeroportuárias foram retomadas rapidamente após os funcionários operarem minuciosamente na pista em busca de quaisquer detritos remanescentes.

Chuck Paterakis, vice-presidente da H&S Bakery, empresa de padaria proprietária do caminhão envolvido no incidente, disse à AFP que seu motorista estava "bem" após sofrer cortes leves.

Paterakis também disse à ABC News que todos os envolvidos no incidente tiveram muita sorte, "porque poderia ter acontecido o contrário do que aconteceu, e uma pequena ajuda de Deus foi inestimável esta noite para todos no avião e para o motorista".

A FAA anunciou que abriu uma investigação.

Em um comunicado, a United Airlines também afirmou que planeja “conduzir uma investigação completa de segurança de voo sobre o incidente”.

A tripulação foi afastada de suas funções como parte do processo, acrescentou a companhia aérea.

Veja também