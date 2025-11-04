Ter, 04 de Novembro

ACIDENTE

Avião de carga cai perto de aeroporto nos EUA

Segundo a UPS, três tripulantes estavam a bordo. A empresa não forneceu informações sobre vítimas

Uma filmagem do local do acidente mostra uma grande quantidade de destroçosUma filmagem do local do acidente mostra uma grande quantidade de destroços - Foto: Leandro Lozada/AFP

Um avião de carga da empresa de logística UPS caiu na noite desta terça-feira (4) perto do aeroporto internacional de Louisville, no estado de Kentucky, pouco depois da decolagem, informou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

O avião, que fazia o voo 2976, caiu por volta das 17h15 locais. Segundo a FAA, o aparelho era um McDonnell Douglas MD-11, que partia de Kentucky com destino ao Havaí.

Segundo a UPS, três tripulantes estavam a bordo. A empresa não forneceu informações sobre vítimas.

Uma filmagem do local do acidente mostra uma grande quantidade de destroços, e bombeiros trabalhando no combate às chamas. Um prédio próximo parecia apresentar danos causados pelo acidente.

No mês passado, um avião de carga saiu da pista durante o pouso em Hong Kong, causando a morte de duas pessoas no aeroporto.

