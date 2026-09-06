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EUA Avião de carga da Amazon sai da pista, atinge veículos e deixa cinco mortos em Miami Boeing 767 azul e branco havia chegado por volta das 14h locais de Porto Rico

Um avião de carga da Amazon saiu da pista durante o pouso neste domingo (6) em Miami, atingiu vários veículos e deixou cinco mortos e cinco feridos, informou a xerife da cidade americana, Rosie Cordero-Stutz.

Vídeos mostram uma fumaça densa saindo do Boeing 767, que pousou por volta das 14h locais, procedente de Porto Rico, enquanto caminhões de bombeiros se dirigiam ao local.

A xerife ressaltou que não há “nenhuma ameaça evidente à segurança pública”. O acidente foi reportado pela Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) e pelo Aeroporto Internacional de Miami.

O Departamento de Bombeiros de Miami-Dade informou que o avião, que operava o voo 7598 da Prime Air, pegou fogo como resultado do que classificou como um choque. Segundo o Departamento, a aeronave ultrapassou os limites de uma das pistas e atingiu veículos nas proximidades do aeroporto.

Mais de 60 bombeiros foram mobilizados para atender à ocorrência. O aeroporto informou que todas as pistas de pouso e descolagem e de circulação de aeronaves foram fechadas.

A Amazon informou em comunicado que o incidente ocorreu quando uma aeronave "tentava escavada". "Esta é uma situação em desenvolvimento e ainda estamos colhendo informações. Estamos trabalhando de perto com autoridades e funcionários locais para entender exatamente o que aconteceu."

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