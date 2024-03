A- A+

ACIDENTE Avião de carga militar russo cai com 15 pessoas a bordo Investigações preliminares apontam que um dos motores pegou fogo durante a decolagem

Um avião de transporte militar russo com 15 pessoas a bordo caiu nesta terça-feira (12) após um incêndio em um de seus motores na região de Ivanovo, a nordeste de Moscou, informou o Ministério da Defesa russo, sem especificar se houve sobreviventes.

"Um avião de transporte militar Il-76 caiu na região de Ivanovo quando estava decolando", disse a pasta, citado por agências de notícias russas, acrescentando que oito tripulantes e sete passageiros estavam a bordo.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, o acidente ocorreu depois que um dos motores pegou fogo durante a decolagem, acrescentou o ministério. Os militares estão tentando determinar as causas exatas, disseram as agências russas.

Vídeos postados nas redes sociais mostram um avião com uma de suas asas em chamas.

В Ивановской области потерпел крушение военный самолет Ил76



Минобороны подтвердили информацию о крушении Ил-76 при взлете в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной крушения назвали пожар в одном из двигателей pic.twitter.com/ZM5wBw6Cq9 — Медиазона (@mediazzzona) March 12, 2024

Acidentes com aeronaves militares devido a problemas técnicos são relativamente comuns na Rússia. Apesar disso, o país também sofreu vários desastres aéreos relacionados à sua ofensiva contra a Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022. Até o momento, não há nenhuma indicação de que o acidente desta terça, que ocorreu a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana, esteja ligado à ofensiva russa.

Veja também

AQUECIMENTO GLOBAL Países da UE devem se preparar para a mudança climática, alertam comissários europeus