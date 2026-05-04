Minas Gerais
Avião de pequeno porte cai e bate em prédio em Belo Horizonte
Informanções iniciais apontam que quatro pessoas ocupavam a aeronave
Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte.
Informanções iniciais apontam que quatro pessoas ocupavam a aeronave. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.
A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha e caiu poucos minutos após iniciar o voo.
O prédio de três andares que foi atingido fica na Rua Ilacir Pereira Lima.
O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local.
Matéria em atualização.