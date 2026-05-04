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Avião de pequeno porte cai e bate em prédio em Belo Horizonte

Informanções iniciais apontam que quatro pessoas ocupavam a aeronave

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Avião de pequeno porte cai e bate em prédio em Belo HorizonteAvião de pequeno porte cai e bate em prédio em Belo Horizonte - Foto: TV Globo/Reprodução

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, em Belo Horizonte. 

Informanções iniciais apontam que quatro pessoas ocupavam a aeronave. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha e caiu poucos minutos após iniciar o voo.

O prédio de três andares que foi atingido fica na Rua Ilacir Pereira Lima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local.

Matéria em atualização.

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