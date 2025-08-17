Dom, 17 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo16/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ACIDENTE

Avião de pequeno porte cai e deixa uma pessoa morta em Santa Catarina

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da queda

Reportar Erro
Avião de pequeno porte cai e deixa uma pessoa morta em Santa CatarinaAvião de pequeno porte cai e deixa uma pessoa morta em Santa Catarina - Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um avião de pequeno porte caiu neste domingo, 17, na cidade de Bom Retiro, no interior de Santa Catarina, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada às 17h10. Uma pessoa morreu e outra pessoa ficou ferida com traumatismo cranioencefálico grave.

As imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o avião caído de cabeça para baixo em um campo. A corporação ainda não informou para onde foi encaminhada a vítima resgatada com vida.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da queda. Segundo os bombeiros, os agentes ainda estão dando andamento à ocorrência no local do acidente.

Leia também

• Maranhão: avião cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas

• Avião da Azul faz pouso de emergência no DF após ameaça de bomba

As informações serão atualizadas somente após o retorno das equipes. Informações do site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que o avião tinha capacidade para 600 kg e dois passageiros.

Bom Retiro possui cerca de 9 mil habitantes e fica a aproximadamente 115 quilômetros da capital Florianópolis, na serra catarinense.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter