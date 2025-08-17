A- A+

ACIDENTE Avião de pequeno porte cai e deixa uma pessoa morta em Santa Catarina Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da queda

Um avião de pequeno porte caiu neste domingo, 17, na cidade de Bom Retiro, no interior de Santa Catarina, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi registrada às 17h10. Uma pessoa morreu e outra pessoa ficou ferida com traumatismo cranioencefálico grave.

As imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o avião caído de cabeça para baixo em um campo. A corporação ainda não informou para onde foi encaminhada a vítima resgatada com vida.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da queda. Segundo os bombeiros, os agentes ainda estão dando andamento à ocorrência no local do acidente.

As informações serão atualizadas somente após o retorno das equipes. Informações do site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que o avião tinha capacidade para 600 kg e dois passageiros.

Bom Retiro possui cerca de 9 mil habitantes e fica a aproximadamente 115 quilômetros da capital Florianópolis, na serra catarinense.

