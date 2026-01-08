queda de avião
Avião de pequeno porte cai em área de vegetação e pega fogo no interior de SP
Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 8; piloto conseguiu escapar antes do incêndio, segundo a Defesa Civil
Avião monomotor cai e piloto é socorrido no interior de SP. - Foto: Defesa Civil de Tambaú/Divulgação
Um avião monomotor caiu na manhã desta quinta-feira, 8, em área de vegetação, em Tambaú, no interior de São Paulo. A aeronave de pequeno porte pegou fogo depois da queda. As chamas foram controladas.
Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o piloto do avião conseguiu sair antes do início do incêndio.
Leia também
• Quem é o Dj Maycon Douglas, brasileiro encontrado morto em Portugal
• Crianças estão desaparecidas em Bacabal, no Maranhão; veja como estão as buscas
• Pico Paraná: irmã mostra lesões do jovem que ficou desaparecido por quatro dias em trilha
Ele foi socorrido por uma equipe da Defesa Civil e levado para o pronto socorro municipal, onde permanece internado. O estado de saúde não foi informado.
A aeronave, utilizada para pulverização de agrotóxicos, bateu em árvores antes de cair perto de uma estrada municipal. O local do acidente foi isolado para o trabalho da perícia.