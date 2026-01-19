A- A+

ACIDENTE AÉREO Avião de pequeno porte cai em galpão de oficina em Guarapari, no Espírito Santo Aeronave era particular e apenas o piloto estava a bordo

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Bela Vista, em Guarapari, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira, 19. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas fatais no acidente.

Os bombeiros foram acionados por volta das 7h30. A aeronave era particular e apenas o piloto estava a bordo. De acordo com os bombeiros, o homem sofreu apenas ferimentos leves e não quis ser encaminhado para uma unidade de saúde.

O piloto tentava fazer um pouso forçado pouco após decolar. A aeronave se chocou com o galpão. Parte do teto da estrutura ficou destruída com o impacto.

As causas do acidente ainda serão apuradas. A área foi isolada para os trabalhos de resgate e avaliação de riscos.

