Avião de pequeno porte cai em Mogi Mirim e deixa uma pessoa morta

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Uma pessoa morreu após um avião de pequeno porte cair na tarde desta quarta-feira, 29, em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para um acidente na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos às 16h32.

A ocorrência segue em andamento e os bombeiros atuam no combate às chamas. Até o momento, não foi possível identificar a aeronave. Ainda não há informações sobre as causas da queda.



A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo na tarde desta quarta-feira para fortes rajadas de vento na capital e na região metropolitana de São Paulo.



Em Santos, no litoral paulista, uma pessoa morreu após ser atingida por uma árvore. O município registrou ventos de 83,7 km/h. Outra morte foi registrada em Cesário Lange, no interior, onde os ventos chegaram a 65.5km/h. Ainda não há informações sobre as identidades das vítimas.

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