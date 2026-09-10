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BRASIL Avião de pequeno porte cai em região isolada de MT e deixa três mortos Os três corpos foram encontrados no interior da aeronave

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (10), em uma área de mata na zona rural de Água Boa, em Mato Grosso. Três pessoas que estavam a bordo morreram, conforme informou a Polícia Civil.

Os três corpos foram encontrados no interior da aeronave. Segundo a Polícia Civil, as vítimas ainda não foram identificadas em razão das condições do local e também intensidade do incêndio no local.

Segundo a polícia, o estado da aeronave também impediu, inicialmente, sua identificação. Com isso, ainda não foi possível confirmar informações sobre eventual plano de voo, origem ou destino do avião nem a identidade das pessoas que estavam a bordo.

A ocorrência foi registrada por volta das 8h30. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para isolar a área e combater as chamas, que consumiram praticamente toda a aeronave.

As circunstâncias da queda, a identificação da aeronave e das vítimas deverão ser esclarecidas ao longo das investigações, disse a polícia.

Em nota, o Corpo de Bombeiros (CBMMT) informou que fez o combate direto às chamas até a completa extinção do incêndio. Foram utilizados aproximadamente 4.000 litros de água.

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