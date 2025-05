Avião de pequeno porte cai em San Diego, nos EUA, e incendeia casas e carros; vídeo

A- A+

Um avião de pequeno porte caiu na madrugada desta quinta-feira (22) em um bairro residencial de San Diego, na Califórnia, atingindo diretamente diversas casas, segundo autoridades locais. A queda provocou incêndios em imóveis e veículos estacionados, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia, que evacuaram moradores da área. Ainda não há confirmação de vítimas.

De acordo com os bombeiros, ao menos 15 casas foram danificadas no impacto. “Temos combustível de aviação espalhado por toda parte. Nosso principal objetivo agora é vasculhar todas essas casas e retirar todos os moradores”, afirmou o chefe assistente do Corpo de Bombeiros de San Diego, Dan Eddy, durante uma coletiva.

A aeronave caiu por volta das 3h45 (horário local), em um condomínio fechado localizado nos subúrbios ao Norte da cidade, a cerca de três quilômetros do aeroporto privado Montgomery-Gibbs.



.@KOGORadio video from Murphy Canyon neighborhood where plane crashed this morning. No word on injuries. Waiting for update. #iheartradio stay with San Diego’s Morning News for the latest. pic.twitter.com/UFArecHmIe — Dan Mitchinson (@dmitchinson) May 22, 2025

A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que o avião envolvido no acidente é um Cessna 550 e ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo. O caso será investigado em conjunto com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). Até o momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

