A- A+

MUNDO Avião de pequeno porte cai no mar e deixa sete mortos em ilha caribenha de Honduras; vídeos Aeronave teria feito "um giro brusco para a direita da pista logo após a decolagem e caiu na água"

Ao menos sete pessoas morreram nessa segunda-feira quando um pequeno avião com 18 ocupantes caiu no mar, logo após decolar da ilha caribenha hondurenha de Roatán, informaram as autoridades. Nas redes sociais, vídeos mostram a operação de resgate. A escuridão da noite dificulta a ação das equipes de bombeiros.

- Dez pessoas foram resgatadas e acabamos de ser informados pelo hospital que seis faleceram - disse o major Wilmer Guerrero, do Corpo de Bombeiros. Pouco depois, o oficial informou que também "foi encontrado um corpo" de um tripulante flutuando no mar, próximo ao avião, que caiu "bem fundo" a cerca de um quilômetro da costa.

Una avioneta con 18 personas a bordo, 15 pasajeros y tres tripulantes, cayó al mar en la isla hondureña de #Roatán, lo que provocó la muerte de al menos seis personas, informaron autoridades del país centroamericano.



La presidenta de #Honduras, @XiomaraCastroZ, informó que… pic.twitter.com/Ni1ZQLRHET — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 18, 2025

O major Guerrero acrescentou que ainda há corpos dentro da aeronave a serem resgatadas, e que "serão feitas as coordenações para a realização do mergulho".





- Nove mergulhadores acabam de localizar a aeronave, e todos eles vão descer ao mesmo tempo - informou.

ESTAMOS PRESENTE EN EL RESCATE DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE ESTE ACCIDENTE AÉREO



Una aeronave cayó al mar con al menos quince personas a bordo en Roatán.@hegusave @MartinezMadrid_ @hegusave pic.twitter.com/c8Ymg9YcI7 — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) March 18, 2025

O major também destacou que uma passageira francesa de 40 anos "será transferida para o hospital [Mario] Catarino Rivas", na cidade de San Pedro Sula, no continente.

Astronautas 'presos' no espaço voltam hoje à Terra após nove meses; veja tudo que precisa saber sobre o retorno de Suni e Butch

O avião, da companhia Lanhsa, decolou ao anoitecer de Roatán, uma das Ilhas da Baía e um dos principais destinos turísticos de Honduras, com destino ao porto de La Ceiba, em terra firme.

"O avião quase caiu sobre nós, eu estava pescando", relatou ao canal HCH um pescador cuja identidade não foi divulgada.

A pista do aeroporto internacional Juan Manuel Gálvez fica à beira-mar, na parte sul da ilha de Roatán.

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, informou que "ativou imediatamente a equipe do Comitê de Operações de Emergência", composto pelas Forças Armadas, bombeiros e outras instituições, para atender às vítimas do acidente.

"Os hospitais públicos de San Pedro Sula e La Ceiba estão prontos para receber os passageiros que estavam a bordo", acrescentou a mandatária em sua conta na rede social X.

Segundo Carlos Padilla, representante da Aeronáutica Civil, a aeronave "fez um giro brusco para a direita da pista logo após a decolagem e caiu na água".

De acordo com um comunicado da polícia hondurenha, o avião Jetstream 41 "sofreu uma aparente falha mecânica no momento da decolagem", perdeu o controle e caiu no mar.

"A aeronave, que transportava 15 passageiros, dois pilotos e uma comissária de bordo, perdeu força nos motores e caiu no mar aproximadamente um quilômetro após a pista", informou a polícia.

Veja também