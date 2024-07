Vídeo: Avião de pequeno porte cai no Nepal e deixa 18 mortos; piloto é o único sobrevivente

A- A+

Um avião de pequeno porte caiu durante a decolagem em Katmandu na quarta-feira. O piloto foi resgatado dos destroços em chamas, mas todos os outros 18 a bordo morreram, informou a polícia da capital nepalesa à AFP.

O Nepal tem um histórico lamentável em segurança da aviação e a república do Himalaia tem testemunhado uma série de acidentes mortais com aviões leves e helicópteros ao longo das décadas.O voo da Saurya Airlines transportava dois tripulantes e 17 funcionários da empresa, disse o porta-voz da polícia nepalesa, Dan Bahadur Karki, à AFP.

Um dos vídeos mais bizarros de um acidente aéreo que já vi. O fato ocorreu há algumas horas e fontes informam que 1 pessoa sobreviveu à queda, mas seu estado é grave.



24/07/24 - Kathmandu - Nepal pic.twitter.com/COGP012NDI — Aeroporto da Deprê (@AeroportoD) July 24, 2024

"O piloto foi resgatado e está sendo tratado", ele acrescentou. "Dezoito corpos foram recuperados, incluindo um estrangeiro. Estamos no processo de levá-los para autópsia."





O voo estava sendo realizado para fins técnicos ou de manutenção, disse Gyanendra Bhul, da Autoridade de Aviação Civil do Nepal, à AFP, sem dar mais detalhes. Bahadur e Bhul não conseguiram confirmar a nacionalidade do único estrangeiro a bordo. Imagens do acidente compartilhadas pelos militares do Nepal mostraram a fuselagem do avião partida e queimada até virar uma casca.

Cerca de 12 soldados camuflados estavam em cima dos destroços, com a terra ao redor coberta com retardante de fogo. O avião caiu por volta das 11h15 (05h30 GMT), disseram os militares em um comunicado, acrescentando que a equipe de resposta rápida do exército estava prestando assistência nos esforços de resgate.

O portal de notícias Khabarhub informou que o avião pegou fogo após derrapar na pista. O avião estava programado para voar na rota aérea mais movimentada do Nepal, entre Katmandu e Pokhara, um importante centro turístico na república do Himalaia.

A Saurya Airlines voa exclusivamente com jatos Bombardier CRJ 200, de acordo com seu site.

Falta de segurança

A indústria aérea do Nepal cresceu nos últimos anos, transportando mercadorias e pessoas entre áreas de difícil acesso, bem como trekkers e alpinistas estrangeiros.

Mas a segurança tem sido prejudicada devido à falta de treinamento e manutenção — problemas agravados pela geografia traiçoeira da república montanhosa. A União Europeia proibiu todas as companhias aéreas nepalesas de voar em seu espaço aéreo por questões de segurança.

O país do Himalaia tem algumas das pistas mais difíceis do mundo para pousar, ladeadas por picos cobertos de neve com aproximações que representam um desafio até mesmo para pilotos experientes.

O clima também pode mudar rapidamente nas montanhas, criando condições de voo traiçoeiras. O último grande acidente de voo comercial no Nepal ocorreu em janeiro de 2023, quando um voo da Yeti Airlines caiu durante o pouso em Pokhara, matando todas as 72 pessoas a bordo.

Esse acidente foi o mais mortal no Nepal desde 1992, quando todas as 167 pessoas a bordo de um avião da Pakistan International Airlines morreram quando ele caiu na aproximação do aeroporto de Katmandu.

No início daquele ano, uma aeronave da Thai Airways caiu perto do mesmo aeroporto, matando 113 pessoas.

Veja também

PETROLINA Caso Beatriz: Justiça nega recurso de Marcelo da Silva e confirma que réu irá a júri popular