Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Avião de reabastecimento americano caiu no Iraque, informa exército dos EUA

"Uma das aeronaves caiu no oeste do Iraque e a segunda pousou sem contratempos. Não foi devido a fogo hostil nem a fogo amigo", afirmou em um comunicado o Comando Central dos Estados Unidos

Reportar Erro
Guerra no Oriente Médio se intensifica com ataques do Irã aos curdos no IraqueGuerra no Oriente Médio se intensifica com ataques do Irã aos curdos no Iraque - Foto: Kawnat Haju / AFP

Um avião de reabastecimento americano KC-135 caiu no oeste do Iraque, enquanto uma segunda aeronave envolvida no incidente pousou sem problemas, informou o Exército dos Estados Unidos nesta quinta-feira (12).

"Uma das aeronaves caiu no oeste do Iraque e a segunda pousou sem contratempos. Não foi devido a fogo hostil nem a fogo amigo", afirmou em um comunicado o Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.

O KC-135 é ao menos a quarta aeronave militar americana perdida durante o conflito no Oriente Médio, depois que três F-15 foram abatidos por fogo amigo sobre o Kuwait.

Leia também

• Situação com o Irã está evoluindo muito rapidamente. Está indo muito bem, diz Trump

• Irã autorizou navios de alguns países a cruzarem o Estreito de Ormuz, diz vice-ministro à AFP

• Petróleo fecha com salto 9% com novas ameaças do Irã à navegação no Estreito de Ormuz

Os KC-135 costumam ter uma tripulação de três pessoas: um piloto, um copiloto e um terceiro que opera a lança utilizada para reabastecer outros aviões, segundo a Força Aérea dos Estados Unidos.

Mas algumas missões dos KC-135 requerem um navegador, e a aeronave pode transportar até 37 passageiros, segundo uma ficha informativa da Força Aérea.

No início da guerra, as forças kuwaitianas derrubaram por engano três caças americanos F-15E, mas os seis membros da tripulação conseguiram se ejetar, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

Esse incidente ocorreu durante combates que incluíam "ataques de aeronaves iranianas, mísseis balísticos e drones", indicou na ocasião o comando militar.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter