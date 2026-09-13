Dom, 13 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo12/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ACIDENTE

Avião de Rey Vaqueiro cai em pista particular e pega fogo no Rio Grande do Norte

Não houve feridos com quadro grave; cantor cancelou dois shows que faria em Pernambuco

Reportar Erro
Aeronave pegou fogo após sair da pista em pouso no RN.Aeronave pegou fogo após sair da pista em pouso no RN. - Fotos: Corpo de Bombeiros/Divulgação l Divulgação

O avião em que estava o cantor Rey Vaqueiro saiu da pista e pegou fogo ao pousar em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Não houve feridos com gravidade. Em postagem nas redes sociais, o artista afirmou que passa bem, mas que precisaria cancelar os dois shows previstos para este domingo, em Custódia e Canhotinho, duas cidades de Pernambuco.

Segundo a publicação, o acidente impossibilitou o cumprimento das agendas marcadas, e os shows serão remarcados "em breve". O calendário de Rey Vaqueiro no Instagram mostra 35 apresentações contratadas só no mês de setembro, em cidades espalhadas pelo Nordeste. No mesmo dia em que cantou em Parelhas, o artista esteve nos palcos em Moreno (PE).

Um dos nomes em ascensão no forró e outros estilos, Rey Vaqueiro soma mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Aos seguidores, a equipe dele disse que todos os ocupantes da aeronave estão "recebendo todos os cuidados médicos necessários".

"Agradecemos a compreensão do público, dos contratantes e de todos os envolvidos", diz a nota.

Não há informações claras, até o momento, sobre o que causou o acidente. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte informou, por meio de nota, que foi acionado na madrugada para "atender à ocorrência de incêndio em uma aeronave após uma queda em uma pista de pouso particular". No local, os agentes encontraram as duas turbinas do avião em chamas e atuaram por cerca de cinco horas para combater o incêndio, enquanto o restante de combustível era consumido.

Leia também

• Forró terá categoria própria na edição 2027 do Prêmio da Música Brasileira; João Gomes comemora

Reportar Erro

Veja também

Newsletter