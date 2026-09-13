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ACIDENTE Avião de Rey Vaqueiro cai em pista particular e pega fogo no Rio Grande do Norte Não houve feridos com quadro grave; cantor cancelou dois shows que faria em Pernambuco

O avião em que estava o cantor Rey Vaqueiro saiu da pista e pegou fogo ao pousar em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Não houve feridos com gravidade. Em postagem nas redes sociais, o artista afirmou que passa bem, mas que precisaria cancelar os dois shows previstos para este domingo, em Custódia e Canhotinho, duas cidades de Pernambuco.

Segundo a publicação, o acidente impossibilitou o cumprimento das agendas marcadas, e os shows serão remarcados "em breve". O calendário de Rey Vaqueiro no Instagram mostra 35 apresentações contratadas só no mês de setembro, em cidades espalhadas pelo Nordeste. No mesmo dia em que cantou em Parelhas, o artista esteve nos palcos em Moreno (PE).

Um dos nomes em ascensão no forró e outros estilos, Rey Vaqueiro soma mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Aos seguidores, a equipe dele disse que todos os ocupantes da aeronave estão "recebendo todos os cuidados médicos necessários".

"Agradecemos a compreensão do público, dos contratantes e de todos os envolvidos", diz a nota.

Não há informações claras, até o momento, sobre o que causou o acidente. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte informou, por meio de nota, que foi acionado na madrugada para "atender à ocorrência de incêndio em uma aeronave após uma queda em uma pista de pouso particular". No local, os agentes encontraram as duas turbinas do avião em chamas e atuaram por cerca de cinco horas para combater o incêndio, enquanto o restante de combustível era consumido.

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