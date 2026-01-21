Qua, 21 de Janeiro

ESTADOS UNIDOS

Avião de Trump retorna à base aérea após problema elétrico, diz Casa Branca

Presidente norte-americano estava a caminho da cúpula de Davos, na Suíça

Foto: Mandel Ngan / AFP

O avião que transportava o presidente Donald Trump dos Estados Unidos para Davos, na Suíça, precisou retornar à base aérea de Maryland após apresentar um problema elétrico na madrugada desta quarta-feira, 21.

A informação foi revelada pela Casa Branca. Após a decolagem, "a tripulação do AF1 identificou um pequeno problema elétrico", diz a nota. "Por precaução, o AF1 está retornando à Base Aérea Conjunta Andrews. O presidente e sua equipe embarcarão em outra aeronave e seguirão para a Suíça "

