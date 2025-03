A- A+

EUA Avião dos EUA para a China é desviado porque piloto esqueceu passaporte Avião estava no ar há quase duas horas e sobrevoava o Oceano Pacífico quando deu meia-volta para aterrissar em San Francisco

Um avião que viajava dos Estados Unidos para a China teve que dar meia volta quando o piloto percebeu que havia esquecido seu passaporte.

"O voo 198 da United de Los Angeles para Xangai aterrissou no Aeroporto Internacional de San Francisco no sábado (22) porque o piloto não tinha seu passaporte a bordo", disse à AFP a companhia aérea americana United Airlines.

O avião estava no ar há quase duas horas e sobrevoava o Oceano Pacífico quando deu meia-volta para aterrissar em San Francisco, na Califórnia. Os 257 passageiros estavam programados para chegar, após um voo de mais de 13 horas, do outro lado do mundo, em uma das cidades mais populosas da China.

Nas redes sociais, muitos viajantes ficaram indignados. "O voo UA198 foi desviado para o SFO (Aeroporto Internacional de San Francisco) porque o piloto esqueceu seu passaporte? Agora preso por mais de seis horas. Completamente inaceitável. @united, que compensação vocês estão oferecendo por esse gerenciamento catastrófico?", reclamou um passageiro no X.

Em resposta, a companhia aérea disse que providenciou "uma nova tripulação" para levar os passageiros ao seu destino e ofereceu a eles vales-refeição e indenização.

Não é a primeira vez que um voo é interrompido porque o piloto esqueceu seu passaporte.

Em 2019, um avião do Vietnã sofreu um atraso de 11 horas porque o piloto perdeu sua carteira de identidade e não conseguiu entrar no aeroporto.

Veja também