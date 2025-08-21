A- A+

BRASIL Avião dos EUA que pousou em SP e Porto Alegre dá apoio a missão diplomática, diz Embaixada De acordo com a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, a chegada da aeronave foi autorizada pelo Ministério da Defesa

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousou em Porto Alegre, no fim da tarde desta terça-feira, 19. Em seguida, a aeronave decolou e aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de terça.

Por meio de nota, a Embaixada dos Estados Unidos disse que a aeronave ofereceu apoio logístico à missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil e sua chegada foi autorizada pelas autoridades brasileiras competentes.

A Polícia Federal informou que "fez os procedimentos migratórios de praxe".

De acordo com a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, GRU Airport, a chegada da aeronave foi autorizada pelo Ministério da Defesa.

"A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa. Reforça que a operação ocorreu normalmente, sem intercorrências", disse a concessionária.

A aeronave - um Boeing 757-200 - deverá permanecer por dois dias no Aeroporto de Guarulhos. Segundo apurado pela reportagem, a aeronave transportava diplomatas dos EUA para Porto Alegre.

A fuselagem totalmente branca, sem registros, chamou a atenção nas redes sociais. A aeronave é frequentemente utilizada em operações especiais e pela CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA).

A Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto de Porto Alegre, também confirmou a operação e acrescentou que a aeronave pousou em Na capital gaúcha às 17h13.

"O avião veio de Porto Rico. USAF (United States Air Force, que em português significa Força Aérea dos Estados Unidos) decolou às 19h52 com destino a Guarulhos", afirmou a concessionária.

A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Ministério da Defesa não se manifestaram até a publicação desta matéria.



