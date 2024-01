A- A+

Um avião foi cercado por abelhas no momento do desembarque dos passageiros, no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, nessa segunda-feira (22).

O voo, da companhia aérea Voepass, saiu de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e tinha como destino final a capital potiguar.

Avião é cercado por abelhas e atrasa em mais de uma hora o desembarque de passageiros em Natal - https://t.co/C8XPMnQwpv pic.twitter.com/Q4zjfjJUrv — Folha de Pernambuco (@folhape) January 24, 2024

Ao pousar em Natal, às 12h35, a aeronave foi rodeada por uma nuvem de abelhas, que se concentrou em uma das asas do avião e nas janelas.

O desembarque só ocorreu às 13h50, depois da ação de bombeiros civis do aeroporto, que atuaram na retirada do enxame.

Segundo a empresa Inframerica, que administra o terminal, o trabalho dos bombeiros garantiu o desembarque seguro dos passageiros. "A ação não impactou a operação do aeroporto", informou a Inframerica.

A companhia Voepass disse que seguiu os protocolos de segurança, mantendo a aeronave fechada e refrigerada e que, após a remoção das abelhas, o avião passou por manutenção e foi liberado para voo.

