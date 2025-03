A- A+

AVIAÇÃO Em apresentação aérea, avião cai e explode na África do Sul; piloto morre Aeronave fazia parte de uma apresentação aérea realizada em Saldanha, na África do Sul

Um acidente que resultou na queda de um avião durante um show aéreo realizado na cidade de Saldanha, na África do Sul, nesse sábado (22), foi registrado por testemunhas que estavam no local para ver a apresentação.

No vídeo foi possível observar o momento em que a aeronave, um Impala Mark 1, mergulhou e se chocou com o chão. Com a queda, a aeronave explodiu.

O avião estava sendo conduzido pelo piloto sul-africano James O' Connell, que morreu no acidente.

Apesar da explosão, os organizadores do evento afirmaram que nenhum espectador presente se feriu.

Assista ao vídeo:





Avião explode após acidente aéreo na África do Sul; piloto morreu - https://t.co/Z6G3HsQwAW pic.twitter.com/s6S7BEwwfa — Folha de Pernambuco (@folhape) March 24, 2025

