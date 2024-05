Avião faz pouso de emergência na Austrália após circular por horas no aeroporto; vídeo

A- A+

Dois passageiros e um piloto saíram ilesos de um avião de pequeno porte, depois que a aeronave foi forçada a aterrissar sem trem de pouso. O equipamento apresentou uma falha mecânica ao se aproximar do aeroporto de Newcastle, em Nova Gales do Sul, na Austrália (veja o momento do pouso no vídeo abaixo).

O avião, um Beach B-200 Super King, circulou pelo aeroporto por horas para queimar combustível antes de fazer um pouso de emergência.

As imagens mostram o avião se aproximando da pista sem o trem de pouso ativado, antes de tocar o chão e deslizar até parar. Veículos de emergência já estavam de prontidão e as equipes de resgate agiram com rapidez.







