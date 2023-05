A- A+

SUSTO Avião interrompe pouso no Santos Dumont por conta de capivara Por conta do animal, as atividades foram suspensas entre às 18h32min a 18h40min

Nesta quinta-feira (12), as operações do Aeroporto Santos Dumont foram suspensas por um motivo inusitado: o avistamento de uma capivara. Durante esse período, um avião da empresa aérea Gol precisou interromper o pouso, realizando o procedimento de arremetida. Por conta do animal, as atividades foram suspensas entre às 18h32min a 18h40min.

Segundo a Infraero, o animal estava próximo à Escola Naval, em local fora da área protegida da pista do aeroporto, quando foi visto pela equipe do aeroporto. A capivara foi observada pelos funcionários até o seu completo afastamento do perímetro.

O voô da Gol conseguiu pousar normalmente logo em seguida e não houve registro de cancelamentos no período.

