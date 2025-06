Veja quem é a piloto de 23 anos que fez pouso de emergência do avião que levava Lívia Andrade

A- A+

Um caso de tensão atraiu os olhares do Brasil inteiro, na última quinta-feira (29), quando um avião que transportava a apresentadora da TV Globo, Lívia Andrade, e o marido dela, o produtor e promotor de artistas e eventos Marcos Araújo, de 51 anos, precisou fazer um pouso de emergência, por conta de uma falha no trem de pouso.



O fato foi transmitido por emissoras de televisão, ao vivo. A responsável pelo voo foi a piloto Nayane Porto, de 23 anos.

A aeronave saiu de Goiânia, capital de Goiás, pegou a apresentadora, o marido e uma outra pessoa, em Rio do Pires, e saiu rumo ao Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, onde foi detectada falha no abaixamento do trem de pouso. A aeronave sobrevoou o interior paulista e conseguiu realizar a aterrissagem segura, no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí.

A aeronave, prefixo PT-LHZ, modelo King Air E90 é de propriedade particular de Marcos Araújo.

Nayane tem 154 mil seguidores no Instagram e mais de 212 mil no TikTok. Nas redes, ela publica a rotina nas aeronaves e o olhar do mundo em outro ângulo. Não tem parentes ligados à aviação. Os pais dela são técnicos em segurança do trabalho.

"A paixão pela aviação surgiu desde mais nova. A minha avó sempre morou em frente ao Aeroporto de Goiânia. Daí, eu ficava vendo os aviões da grade. Quando cresci, ingressei na faculdade e no aeroclube ", revelou ela.

Formada em Ciências Aeronáuticas, há pouco mais de 2 anos, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC - GO), a comandante realizou os voos de instrução no Aeroclube de Goiás, fundado em 1938. Ela fez o primeiro voo internacional recentemente, no dia 24 de março, ficando por 30 dias em Miami, Orlando, Las Vegas e San Francisco.

Em 2022, Porto fez parte da gestão do Centro Acadêmico Santo Dummond, uma organização estudantil do concurso de Ciências Aeronáuticas da PUC.

Calma no momento de tensão

No momento do incidente, as técnicas que aprendeu ainda na formação foram importantes para que ela realizasse os procedimentos necessários.

“Mantivemos a calma o tempo todo. Quando percebemos que o sistema primário do trem de pouso, de fato, não estava funcionando, solicitamos alternar para Jundiaí e prosseguir com o procedimento secundário, que é manual. Tudo dentro do checklist e manual da aeronave com segurança”, explicou ela, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Até aquele momento Nayane Porto assegura que não havia cogitado o ‘pouso de barriga’, porque sabia o que fazer. Este tipo de aterrissagem é escolhido quando o trem não desce. A parte inferior da aeronave serve como dispositivo primário em contato com o solo.

Qual a velocidade que um jatinho voa?

Num vídeo publicado no TikTok, Nayane tira uma dúvida dos internautas, sobre a velocidade normal de um jatinho. Na oportunidade, ela utilizava um Cessna Citation Jet, fabricado em 1994.

“Estávamos com velocidade indicada de 200 nós e velocidade, em relação ao solo, de 327 nós, com vento de proa”, relatou.

Porém, um nó equivale a 1,852 km. Com isso, 327 nós são equivalentes a 605 km.

Para o público, ela serve de inspiração. Nos comentários, as pessoas deixam palavras de incentivo e admiração pelo trabalho da jovem comandante.

“Boa tarde, Nayane Porto. Tudo bem com você? Você é mulher de muita coragem. Isso que você faz não é pra qualquer um. Sou seu seguidor fiel. Proteção divina pra você todo tempo o tempo todo”, desejou um seguidor.

“Tão jovem com responsabilidade tão grande. Parabéns. Não é pra qualquer um”, relatou uma outra seguidora.

