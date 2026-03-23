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queda de avião Avião militar cai com 125 pessoas a bordo na Colômbia Há um relatório preliminar de 20 militares feridos que estariam sendo transferidos para o Hospital María Angelines

Um avião militar caiu, nesta segunda-feira (23), no sudoeste da Colômbia com 125 pessoas a bordo, um acidente que deixou oito mortos e acervos de feridos, informaram as autoridades colombianas.

Uma aeronave, um Hércules C-130, de fabricação americana, caiu pouco depois de decolar às 10h locais (12h de Brasília) em Puerto Leguizamo, perto da fronteira com o Equador, por causas que ainda são desconhecidas.

Grupos rebeldes atuam na região, onde há muitos hectares de cultivos de narcóticos. As equipes de resgate estão trabalhando no local.

Soldados e equipes de resgate perto de um Hércules da Força Aérea soltando uma densa fumaça após a aeronave ter caído durante a decolagem em Puerto Leguizamo, Colômbia. | Foto: Daniel Ortiz / AFP

O governo de Putumayo, departamento onde ocorreu o acidente, contabilizou oito mortos e 83 feridos.

“O aeroporto (de Puerto Leguizamo) é pequeno e há grandes dificuldades” para a evacuação das vítimas, disse Jhon Gabriel Molina, governador do Putumayo, num vídeo partilhado no Facebook.

Imagens da AFP registraram os destroços do avião envoltos em chamas e fumaça, em meio à vegetação. Camponeses da região disseram ter ouvido um "estrondo".

“Senti uma explosão no ar e, quando olhei, o avião já vinha perto da casa do meu lote”, disse o camponês Noé Mota.

Pessoas e soldados observam os destroços de um Hércules da Força Aérea que caiu durante a decolagem em Puerto Leguizamo, Colômbia. | Foto: Daniel Ortiz/AFP

Mais cedo, o presidente colombiano, Gustavo Petro, apareceu no X um vídeo no qual a aeronave parece tentando ganhar altitude antes de cair.

Petro acrescentou que se tratou de "um acidente horroroso" e se referiu à necessidade de modernizar a frota militar, sem dizer especificamente se isto tem relação com as causas do acidente.

Os exércitos da Colômbia e do Equador combatem os poderosos cartéis de drogas que operam na área fronteiriça, onde foram registradas intensas atividades militares e bombardeios nas últimas semanas.

Causas desconhecidas

O ministro colombiano da Defesa, Pedro Sánchez, expressou seu “profundo pesar” após o desastre.

“As unidades militares já se encontram no local”, publicou Sánchez no X, onde disse que as causas do acidente ainda não foram confirmadas.

Este é o segundo acidente com um avião C-130 Hércules na América do Sul em menos de um mês.

Um avião de carga militar boliviano que transportava cédulas bancárias caiu ao aterrissar perto de La Paz em 27 de fevereiro, deixando pelo menos 24 mortos.

O Hércules é um avião turboélice de quatro motores fabricado pela Lockheed Martin.

Conhecido por sua capacidade de operar a partir de pistas de pouso improvisadas, é amplamente utilizado por militares de todo o mundo e pode transportar tropas para veículos.

Os governos do Equador, imersos em uma guerra comercial com a Colômbia, e a Venezuela, lamentaram o acidente e deram condolências aos familiares das vítimas.

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