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queda de avião Avião militar cai com 125 pessoas a bordo na Colômbia Há um relatório preliminar de 20 militares feridos que estariam sendo transferidos para o Hospital María Angelines

Um avião militar caiu nesta segunda-feira (23) no sudoeste da Colômbia com 125 pessoas a bordo, informou a força aérea do país, que não confirmou de imediato um número de mortos.

A aeronave, um C-13 Hércules, caiu pouco depois de decolar de Puerto Leguízamo, perto da fronteira com o Equador, por causas que ainda são desconhecidas. As equipes de resgate estão mobilizadas na área.

Segundo um balanço preliminar, pelo menos 48 feridos foram "resgatados", afirmou o comandante da Força Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva, que não confirmou um número de vítimas fatais.

Soldados e equipes de resgate perto de um Hércules da Força Aérea soltando uma densa fumaça após a aeronave ter caído durante a decolagem em Puerto Leguizamo, Colômbia. | Foto: Daniel Ortiz / AFP

Os exércitos da Colômbia e do Equador combatem os poderosos cartéis de drogas que operam na zona de fronteira, onde se registraram intensa atividade militar e bombardeios nas últimas semanas.

Imagens divulgadas por meios de comunicação locais mostram os destroços da aeronave envolvidos em chamas e fumaça, em meio à vegetação.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse no X que foi um "acidente horroroso que não deveria ter acontecido" e se referiu à necessidade de modernizar a frota militar, sem dizer especificamente se isso está relacionado com as causas do acidente.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, expressou seu "profundo pesar" após o desastre.

"As unidades militares já se encontram no local", publicou Sánchez no X, onde disse que "ainda não se confirmou o número de vítimas nem as causas do acidente".

Pessoas e soldados observam os destroços de um Hércules da Força Aérea que caiu durante a decolagem em Puerto Leguizamo, Colômbia. | Foto: Daniel Ortiz/AFP

Este é o segundo acidente de um avião C-130 Hércules na América do Sul em menos de um mês.

Um avião de carga militar boliviano que transportava cédulas bancárias caiu ao aterrissar perto de La Paz em 27 de fevereiro, deixando pelo menos 24 mortos.

O Hércules é um avião turboélice de quatro motores fabricado pela Lockheed Martin.

Conhecido por sua capacidade de operar a partir de pistas de pouso improvisadas, é amplamente utilizado por exércitos de todo o mundo e pode transportar desde tropas até veículos.

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