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Avião militar cai na Nigéria com 32 pessoas a bordo

Aeronave realizava uma "missão de rotina" de Benin City, no sul do país, para Lagos

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Homens armados sequestram pelo menos 52 pessoas na NigériaHomens armados sequestram pelo menos 52 pessoas na Nigéria - Foto: Freepik/Reprodução

Um avião da Força Aérea nigeriana caiu, nesta segunda-feira (5), no estado de Ondo, no sudoeste da Nigéria, com 32 pessoas a bordo, segundo o Exército e o ministro da Aviação.

O porta-voz da Força Aérea, Ehimen Ejodame, declarou que o avião realizava uma "missão de rotina" de Benin City, no sul do país, para Lagos, a capital econômica, quando caiu em Igbokoda, no estado de Ondo.

"As informações preliminares indicam que havia 25 passageiros e 7 tripulantes a bordo", declarou no X o ministro Festus Keyamo.

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Keyamo acrescentou que o fuselagem do avião foi localizada, após cair perto de uma base naval.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrava um grupo de pessoas à beira de um rio enquanto as equipes de resgate faziam buscas na área a partir de uma embarcação.

"As operações de busca e resgate, em coordenação com as autoridades competentes e os serviços de emergência, estão atualmente em curso", declarou Ejodame.

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