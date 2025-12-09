A- A+

rússia Avião militar com sete pessoas cai na Rússia Aeronave fazia voo de teste e caiu na cidade de Ivanobo, a cerca de 200 quilômetros de Moscou, segundo a imprensa russa

Um avião militar com sete ocupantes caiu nesta terça-feira, 9, na cidade de Ivanobo, a cerca de 200 quilômetros de Moscou, na Rússia.

Até o momento da publicação desta matéria, não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo o jornal The Moscow Times, a aeronave fazia um voo de teste após passar por consertos. "Hoje, na região de Ivanovo, durante um voo de teste após reparos, uma aeronave de transporte militar An-22 caiu", afirmou o Ministério da Defesa em comunicado divulgado pela imprensa estatal. "O avião caiu em uma área desabitada", acrescentou a pasta.



Após a queda, a aeronave se partiu em pedaços. Equipes de resgate foram enviadas ao local, assim como uma comissão das Forças Aeroespaciais. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente.



Ainda de acordo com o Moscow Times, a queda do avião não tem nenhuma relação com a guerra da Rússia na Ucrânia nem qualquer acusação de envolvimento por parte de Kiev.



O AN-22 é uma aeronave de transporte de carga desenvolvida nos anos 1960 pela União Soviética para transportar cargas pesadas, tropas e equipamentos militares.

